Кировская область пережила выходные без жертв пожаров

В ГУ МЧС зарегистрировали 12 пожаров за выходные в Кировской области.

На удивление, обошлось без погибших и травмированных. Два произошли в банях: у одной в Опарино на ул. Горького в субботу рано утром обгорел потолок, у другой около четырех часов дня в деревне Лопатино Кирово-Чепецкого района — еще и обшивка стен по всей площади изнутри. В обоих случаях причиной называют неисправные печи.

В тот же вечер в Орлове, вероятно, из-за короткого замыкания, вызванного неисправностью оборудования, сгорел стоявший автомобиль УАЗ — 3741 1991 года выпуска. По той же причине на следующее утро в Кирове в доме на ул. К. Маркса произошёл пожар в электрощите на лестничной площадке пятого этажа.