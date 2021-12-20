Кировская область победила в проекте «Герои Отечества»

Кировская область стала победителем проекта общественного проекта ПФО «Герои Отечества». 20 декабря главный федеральный инспектор по региону Григорий Житенев вручил губернатору Игорю Васильеву диплом I степени в номинации «Наиболее полное выполнение законодательства в части увековечения памяти защитников Отечества».

В своем ответном слове глава региона подчеркнул, что награды удостоилась вся область.

— Кировская область впервые заняла первое место в этом проекте. Этот диплом свидетельствует о том, что в Кировской области ведется большая работа по сохранению исторической памяти, – сказал Игорь Васильев.

Губернатор также добавил, что в рамках проекта есть несколько направлений. Кроме увековечения памяти предков, это еще и воспитание подрастающего поколения. В Кировской области немало ребят, проявивших героизм в обычной жизни.

Отметим, что проект «Герои Отечества» реализуется в 3 номинациях. Итоги проекта подводятся ежегодно.