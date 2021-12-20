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Кировская область победила в проекте «Герои Отечества»

Юлия Зорина Новости, Власть, Главное

Кировская область стала победителем проекта общественного проекта ПФО «Герои Отечества». 20 декабря главный федеральный инспектор по региону Григорий Житенев вручил губернатору Игорю Васильеву диплом I степени в номинации «Наиболее полное выполнение законодательства в части увековечения памяти защитников Отечества».

В своем ответном слове глава региона подчеркнул, что награды удостоилась вся область.

— Кировская область впервые заняла первое место в этом проекте. Этот диплом свидетельствует о том, что в Кировской области ведется большая работа по сохранению исторической памяти, – сказал Игорь Васильев.

Губернатор также добавил, что в рамках проекта есть несколько направлений. Кроме увековечения памяти предков, это еще и воспитание подрастающего поколения. В Кировской области немало ребят, проявивших героизм в обычной жизни.

Отметим, что проект «Герои Отечества» реализуется в 3 номинациях. Итоги проекта подводятся ежегодно.

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Юлия Зорина