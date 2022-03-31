Кировская область подключилась к акции «Мы работаем»

Всероссийская акция «Мы работаем» стартовала на днях в Краснодарском крае, и сегодня его поддержали во многих регионах России. Ей суть – в создании видеороликов о предприятиях разных отраслей, продолжающих стабильную работу в условиях санкционного давления.

Первые предприятия Кировской области уже приняли участие в акции.

В социальных сетях появился видеоролик, где показана работа нескольких предприятий и организаций – «Лель», «Клевер», «Эйс», «Эксперимент», центр активного отдых «Летучий Корабль». Все компании работают стабильно на рынке уже несколько десятков лет, их знают не только в регионе, но и далеко за его пределами.

Как отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев, экономика региона сохраняет свои позиции даже в условиях санкций.

– Наши предприятия работают стабильно, несмотря на смену логистических цепочек, поставщиков. Производства обеспечены техникой, запчастями, оборудованием, материалами, – подчеркнул Игорь Васильев. – Так, фармацевтическая компания «Нанолек», которая уже производит вакцину от коронавируса «Ковивак», в ближайшее время запустит производство новой вакцины против папилломы человека, что позволит снизить заболеваемость онкологией. Кировская компания «Сельмаш Молочные машины» более десяти лет занимается разработкой и производством технологического оборудования для молокоперерабатывающей отрасли. Недавно в Куменском районе открылся завод по изготовлению сыра. При выходе производства на полную мощность здесь могут выпускать свыше 7 000 тонн продукции в год. Большая часть технологического оборудования для этого завода произведена на «Сельмаше».

Глава региона обратил внимание на то, что у ряда предприятий в связи с уходом иностранных конкурентов открываются новые перспективы, есть возможность занять освобождающиеся ниши.

Напомним, масштабная работа по обеспечению устойчивости экономики ведется и на федеральном, и на региональном уровнях. В частности, в Кировской области под руководством губернатора создана межведомственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики региона. Заседания проводятся ежедневно. Основные направления работы – поддержка отраслей региональной экономики, промышленности, систем жизнеобеспечения в условиях введенных санкций.