Кировская область подписала соглашение о строительстве солнечной электростанции

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Кировской области и ГК «Хевел» в сфере развития в регионе солнечной энергетики.

Подписание соглашения прокомментировал «КП» председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Он развеял опасения о том, что на территории региона не хватит солнечного света для работы подобного оборудования.

— Мы подписали соглашение с группой компаний «Хевел». «Хевел» — это отечественный производитель, один из лидеров в производстве солнечных батарей. В Кировской области они начали проект в Кильмези. Уже определен земельный участок под строительство электростанции. В ближайшее время инвестор приступит к монтажу оборудования. В планах «Хевел» — строительство еще двух заводов в Ленинграде и открытие кафедры в университете. Мы сейчас говорили о возможности подготовки специалистов у нас, в Кировской области. Я думаю, что начнем сотрудничество, а дальше посмотрим. Что касается опасений некоторых специалистов о том, что Кирове не самая солнечная земля на свете… Современные технологии позволяют, во-первых, извлекать максимум энергии даже на таких несолнечных территориях, как Кировская область. Панели двухсторонние, то есть «берут» не только прямой солнечный свет, но и отраженный. Поэтому я думаю, что все возможности для эффективного сотрудничества у нас есть.

Групп компаний «Хевел» — один из крупнейших в России производителей солнечных модулей. Предприятие занимается производством электроэнергии из возобновляемых источников, включая выработанную солнечными электростанциями.

Производство компании находится в Новочебоксарске (Чувашия). В общей сложности компанией введено в эксплуатацию 915 МВт солнечных электростанций (для сравнения: общая установленная мощность кировских ТЭЦ – 955,3 МВт).

По итогам конкурсного отбора ООО «Хевел Региональная Генерация» (его учредителем является ООО «Авелар Солар Технолоджи») планирует к концу 2022 года построить в Кильмезском районе солнечную электростанцию мощностью 10 МВт. Этот проект станет крупнейшим в регионе для возобновляемых источников энергии (мощность Белохолуницкой ГЭС составляет не более 1,3 МВт). Объём инвестиций составит около 1,27 млрд рублей.

Ранее Кировская область подписала соглашение о совместной работе с Россотрудничеством.