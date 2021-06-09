Кировская область получила 11 миллиардов рублей из федерального бюджета

В Кировскую область поступило 11,7 миллиарда рублей из федерального бюджета. Большая часть этих средств была израсходована на социальную политику. Об этом сообщили в региональном минфине.

Указанная сумма поступила в областной бюджет в течение 5 месяцев 2021 года и составила 39 процентов годового плана. Целевые доходы составили 5 миллиардов 840 миллионов рублей, нецелевые – 5 миллиардов 862 миллиона. Последняя сумма направлена на выплату зарплат бюджетникам, соцрасходы и оплату затрат областных учреждений.

Большая часть целевых средств – 3 миллиарда 622 миллиона рублей – направлена на социальную политику. 755 миллионов потрачено на здравоохранение, 636 – на сельское хозяйство, 452 – на образование.

138 миллионов было направлено на нужды лесного хозяйства, 177 – на дороги. 38 миллионов рублей получила культура. 16 миллионов рублей было израсходовано на поддержку малого и среднего предпринимательства, 12 – на национальную оборону, 4 – на ЖКХ, 0,6 – на водное хозяйство. 45 миллионов передано на иные направления.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем целевых средств из федерального бюджета вырос на 16 процентов.