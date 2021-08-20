Кировская область получила 32 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт»

19 августа в Кировскую область поступило 32,4 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт».
Препарат будет распределен по прививочным пунктам региона. Данная вакцина предназначена для граждан в возрасте 18-60 лет, перенесших коронавирус или прошедших вакцинацию более полугода назад.
Также в область прибыли еще 4,8 тысячи доз «Спутника V». Всего Кировская область получила более 400 тысяч доз вакцин от коронавируса.
По словам министра здравоохранения Андрея Черняева, в настоящее время вакцина имеется в достаточном количестве во всех прививочных пунктах. Первым компонентом «Спутника» на сегодня привиты 328 тысяч человек. Почти 296 тысяч жителей области прошли вакцинацию полностью.
В настоящее время мобильные прививочные пункты в Кирове работают по следующему графику:
- ТЦ «Леруа Мерлен» — 21 и 22 августа с 10 до 14 часов
- Парк имени Кирова – ежедневно с 13 по 19 часов
- Театральная площадь – будние дни с 09 до 17 часов, выходные дни с 08 до 15 часов
- Площадь Маршала Конева – будние дни с 11 до 19 часов, суббота с 10 до 14 часов
- ТЦ «Грин Хаус» — понедельник-пятница с 10 до 18 часов
- Набережная Грина (улица Труда, 1) – среда, четверг, пятница с 16 до 20 часов
- ТЦ «Jam Молл», у входа – будние дни и суббота с 15 до 19 часов
Круглосуточные пункты вакцинации в Кирове работают в следующих местах:
- приемный покой Кировской городской больницы №5 (Семашко, 1)
- приемный покой Регионального эндокринологического центра (Свободы, 59)
- приемный покой стационара горбольницы №9 (Дерендяева, 97)