Кировская область получила 32 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт»

19 августа в Кировскую область поступило 32,4 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт».

Препарат будет распределен по прививочным пунктам региона. Данная вакцина предназначена для граждан в возрасте 18-60 лет, перенесших коронавирус или прошедших вакцинацию более полугода назад.

Также в область прибыли еще 4,8 тысячи доз «Спутника V». Всего Кировская область получила более 400 тысяч доз вакцин от коронавируса.

По словам министра здравоохранения Андрея Черняева, в настоящее время вакцина имеется в достаточном количестве во всех прививочных пунктах. Первым компонентом «Спутника» на сегодня привиты 328 тысяч человек. Почти 296 тысяч жителей области прошли вакцинацию полностью.

В настоящее время мобильные прививочные пункты в Кирове работают по следующему графику:

ТЦ «Леруа Мерлен» — 21 и 22 августа с 10 до 14 часов

Парк имени Кирова – ежедневно с 13 по 19 часов

Театральная площадь – будние дни с 09 до 17 часов, выходные дни с 08 до 15 часов

Площадь Маршала Конева – будние дни с 11 до 19 часов, суббота с 10 до 14 часов

ТЦ «Грин Хаус» — понедельник-пятница с 10 до 18 часов

Набережная Грина (улица Труда, 1) – среда, четверг, пятница с 16 до 20 часов

ТЦ «Jam Молл», у входа – будние дни и суббота с 15 до 19 часов

Круглосуточные пункты вакцинации в Кирове работают в следующих местах: