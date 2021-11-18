Кировская область получила 50,4 тысячи доз «Спутника Лайт»

В Кировскую область поступила крупная партия однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Размер партии составляет 50,4 тысячи доз. Об этом сообщили в областном минздраве.

18 ноября вакцина будет распределена по прививочным пунктам в Кирове и районных больницах. В настоящее время пунктов в регионе действует более ста пунктов. вакцинации

Прививочная кампания в Кировской области идет полным ходом. На 17 ноября полный курс вакцинации прошли 474,5 тысячи жителей региона. Первый компонент вакцины сделали около 564 тысяч человек.

Как отмечают в минздраве, «Спутник Лайт» используется для ревакцинации, а также для вакцинации переболевших коронавирусом через 6 месяцев после выздоровления. Для первой вакцинации следует применять двухкомпонентную вакцину.

Ранее кировские медики посоветовали диабетикам обязательно привиться от коронавируса.