Кировская область получила грант для помощи детям с инвалидностью

Использовать его будет областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в рамках проекта «Спутник. Траектория движения – особое детство».

Кировская область получила 5 миллионов рублей для Фонда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Все благодаря победе в конкурсе инновационных соцпроектов, направленных на развитие эффективных практик поддержки семей с детьми, проводимого фондом. На него было подано 157 проектов. Из них лишь треть получили деньги.

Эпидемическая ситуация изменила условия работы всех учреждений сферы соцзащиты, в том числе и реабилитационных центров для детей с ограничениями по здоровью. Но, несмотря на изоляцию, специалисты продолжали работать со своими подопечными как лично, так и через интернет. Новые методы работы позволили сохранить доступность реабилитационных услуг маленьким кировчанам с ограничениями по здоровью от 9 месяцев до 18 лет и непрерывно помогать их семьям.

В заявке, поданной регионом на грант, была учтена работа в новых реалиях пандемии. Помощь, как и в прошлом году, будет оказываться детям практически от года до совершеннолетия. При этом не важно, в каком населенном пункте проживают нуждающиеся. Для детей инвалидов из отдаленных сел создадут условия обучения и реабилитация в домашних условиях, а также с ними будут работать мобильные бригады. В их состав включат медработников, соцработников, психологов, педагогов, инструкторов по ЛФК.

Претворять все эти планы в жизнь предстоит сотрудникам Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в рамках проекта «Спутник. Траектория движения – особое детство». Стартовать проект должен через 3 месяца.

Сообщается, что семьи получат необходимые техсредства для реабилитации: тренажеры для развития двигательной активности, кресла-коляски для детей-инвалидов, сухие бассейны, массажёры, литературу и медприборы для развития детей с особенностями.

Фото: Александр Папырин