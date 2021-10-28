Кировская область получит 2 миллиарда рублей на развитие Ганино и Шубино

Кировская область получит 2-миллиардный кредит на развитие территории в микрорайоне деревни Шубино и поселка Ганино. 28 октября заявка региона на получение займа была одобрена на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию.

В ходе заседания под председательством вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина были рассмотрены заявки субъектов РФ на получение инфраструктурных бюджетных кредитов. Кировскую область представил председатель правительства Александр Чурин.

В заявку от региона был включен проект по комплексному развитию территории в микрорайоне «Шубино – Ганино» в рамках развития Кировской агломерации. В рамках проекта планируется обновление и расширение автопарка для повышения качества пассажирских перевозок и строительство комплексного объекта по обработке, утилизации и размещению ТКО. Планируется, что это обеспечит комфортное проживание в застраиваемом микрорайоне.

По словам Александра Чурина, в рамках проекта по комплексному развитию Шубино – Ганино будет введено в эксплуатацию 220 тысяч «квадратов» жилья и создана необходимая социальная инфраструктура – школы, поликлиника, детсады. Также в микрорайоне появятся новые рабочие места.

Для улучшения пассажирских перевозок будет закуплено 77 автобусов на метане.

Что касается строительства комплексного объекта по обращению с ТКО, то планируется, что он позволит обеспечить сортировку коммунальных отходов и их частичное направление на переработку. Строительство нового объекта поможет достичь целевых показателей нацпроекта «Экология» и решить задачу по обеспечению экологической безопасности области.

На переработку планируется направлять бумагу, пластмассу, стекло, полимеры, а также лом черных металлов и алюминия. Пищевые отходы будут направляться биокомпостирование, где из них будет формироваться почвогрунт.

—Предложенные нами проекты направлены на повышение качества жизни кировчан, создание современных комфортных жилищных условий, транспортной доступности, улучшение экологический ситуации. Люди должны жить в комфортных условиях, — подчеркнул Александр Чурин.

Одобрив заявку Кировской области, Марат Хуснуллин подчеркнул, что инфраструктурные бюджетные кредиты оказались очень востребованными в регионах. Многие субъекты РФ также начали использовать инфраструктурные облигации и механизм реструктуризации бюджетных кредитов.

Ранее депутаты гордумы обсудили застройку территории между Ганино и Шубино.