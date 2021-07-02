Кировская область получит 221 миллион рублей на лечение пациентов с COVID-19

Субъекты РФ получат 25 миллиардов рублей на лечение пациентов с коронавирусом.

Постановление о дополнительной поддержке регионов подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 26 июня.

Кировской области будет выделено 221 754,6 миллиона рублей. Деньги поступят в бюджет области в течение 30 дней. Их источником стали нераспределенные остатки средств ФОМС.

Минимальная субсидия выделена Магаданской области — 38,4 миллиона рублей. Максимальную ожидаемо получит Москва — 4,044 миллиарда рублей.

По словам Михаила Мишустина, на эти средства будет осуществлено не менее 700 тысяч госпитализаций пациентов с коронавирусом. Лечение все больные получат бесплатно – по полису ОМС.

Ранее мы писали, что средний возраст пациентов с COVID-19 в Кировской области составляет 59 лет.