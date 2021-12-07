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Кировская область получит 668 млн рублей для системы здравоохранения

Вадим Шабалин Новости, Общество

Правительство РФ дополнительно выделило 89 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения в регионах.

Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Кировская область получит из этой суммы 668,8 млн рублей.

Согласно документу, средства будут направлены на покрытие расходов, связанных с оказанием бесплатной медицинской помощи гражданам. Предполагается, что такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии коронавирусу, в т.ч. на финансовом обеспечении стационарного лечения. 

 

 

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Вадим Шабалин