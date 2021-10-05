Кировская область получит 72 миллиона на бесплатные лекарства от коронавируса

Кировской области выделят более 72 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ. На эти деньги будут закуплены лекарства для амбулаторных пациентов с коронавирусом. Выдавать их будут бесплатно.

Распоряжение о выделении средств подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин. По словам главы кировского минздрава Андрея Черняева, указанной суммы хватит на закупку лекарств на 3 месяца.

В настоящее время лечение на дому проходят более 8,5 тысячи человек с подтвержденным COVID-19. С начала 2021 года бесплатные лекарства от коронавируса получили порядка 79 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости «коронавирусный коечный фонд» увеличен до 4981 койки. Инфекционные госпитали развернуты на базе 25 структурных подразделений областного центра и ряда центральных районных больниц.