Кировская область получит 974 миллиона рублей на социальные цели

Кировская область получит 974,9 миллиона рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин

Как говорится в документе, деньги будут направлены на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. К ним относятся, в частности, увеличение зарплат бюджетников и реализация социально значимых мероприятий. Часть суммы будет отдана на реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных объектов.

Всего субсидию под конец года получат 45 регионов. Общий размер выплат составит более 29,3 миллиарда рублей. Самую крупную сумму получит Новосибирская область – 2 миллиарда рублей. На втором месте Камчатка (1,6 миллиарда), на третьем – Калининградская область (1,35 миллиарда).

Ранее мы писали, что кировские предприниматели получили ковидные компенсации.