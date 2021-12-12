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Кировская область получит 974 миллиона рублей на социальные цели

Юлия Зорина Новости, Главное, Экономика

Кировская область получит 974,9 миллиона рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин

Как говорится в документе, деньги будут направлены на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. К ним относятся, в частности, увеличение зарплат бюджетников и реализация социально значимых мероприятий. Часть суммы будет отдана на реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных объектов.

Всего субсидию под конец года получат 45 регионов. Общий размер выплат составит более 29,3 миллиарда рублей. Самую крупную сумму получит Новосибирская область – 2 миллиарда рублей. На втором месте Камчатка (1,6 миллиарда), на третьем – Калининградская область (1,35 миллиарда).

Ранее мы писали, что кировские предприниматели получили ковидные компенсации. 

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Юлия Зорина