Кировская область получит дополнительные средства на ликвидацию свалок

5 регионов РФ получат почти 900 миллионов рублей на ликвидацию мусорных полигонов. В список субъектов, которые получат дополнительное финансирование, вошли Удмуртия, Мордовия, Калининградская, Воронежская и Кировская области.

Средства будут выделены из федерального бюджета в течение трех ближайших лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Увеличено финансирование и по другим экологическим направлениям. Так, дополнительные средства в размере 4,8 миллиарда рублей будут выделены на мероприятия по проекту «Чистый воздух». Эти деньги будут распределены между регионами с большим количеством предприятий.

Ранее мы писали, что очередная рекультивация по нацпроекту начнется в Кировской области раньше срока.