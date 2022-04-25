Кировская область получит еще 1,5 млрд рублей на ремонт дорог

Кировская область дополнительно получит 1,5 миллиарда рублей на ремонт дорог. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Васильев.

Деньги выделены из резервного фонда Кабмина РФ по поручению президента России Владимира Путина. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Благодаря дополнительному траншу размер дорожного фонда Кировской области составит 12,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая позволит существенно увеличить объемы ремонта. За счет этих средств будет приведено в порядок более 360 километров дорог.

Ранее в областном минтрансе назвали дороги в районах области, которые будут ремонтировать в этом году.