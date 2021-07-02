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Кировская область получит еще 350 миллионов рублей на дороги

Игорь Нелюбин Новости, Экономика

Кировская область получит из Москвы 350 млн рублей из 30 млрд, выделенных 84 регионам на ремонт дорожной сети.

На эти деньги они должны привести в нормативное состояние не менее 2000 км автотрасс не только областного значения, но и муниципального – в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

– Мы ежегодно увеличиваем финансирование на приведение дорог региона в нормативное состояние, в том числе используем федеральные инструменты. В ближайшее время будут определены объекты для ремонта, — уверен губернатор Кировской области Игорь Васильев.

– В феврале область получила первые такие трансферты на общую сумму 680 млн рублей. Итого общая сумма превысит миллиард, – заметил председатель облправительства Александр Чурин. – К концу сезона ремонтов доля протяженности дорог надлежащего состояния увеличится до 37,2%, а в Кировской городской агломерации — до 72%.

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Игорь Нелюбин