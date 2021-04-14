Кировская область получит федеральную субсидию на переселение граждан из аварийного жилья

Кировской области выделят более 200 миллионов рублей на расселение аварийного фонда. Такое решение было принято на заседании правления Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Как сообщили в правительстве Кировской области, Фонд рассмотрел отчет министерства строительства об устранении нарушений программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» и принял его без замечаний. Сумма субсидии составит 242,7 миллиона рублей.

— Фонд принял решение о перечислении Кировской области 242,7 млн. рублей для реализации областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, — сообщает правительство Кировской области.

Эти средства будут направлены на строительство 5 многоквартирных домов в трех районах области: Зуевском, Опаринском и Слободском, а также в городе Кирове. Все дома должны быть сданы до конца 2021 года.

Квартиры в новых домах получат 600 человек. Также для расселения аварийных домов будут закуплены квартиры на рынке жилья. Такой способ переселения выбран в Кирсинском, Мурашинском, Советском и Уржумском городских поселениях, Просницком сельском поселении, Оричевском районе, а также городе Котельниче.

Всего в текущем году в Кировской области из 433 аварийных квартир сможет переехать 821 человек. Переселение ведется в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фото: 24expressnews.ru