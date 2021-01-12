Кировская область получит миллиарды на «Марадыковский»

В наступившем году наш регион получит федеральные деньги на строительство комплекса «Марадыковский».

Информация об этом появилась в «Телеграме». На канале интернет-издания «Майский указ» был опубликован документ за подписью замдиректора «Росатома» Константина Кошкина.

В нем сообщается, что в наступившем году в России стартуют стройки четырех крупных экотехнопарков – в Удмуртии, в Саратовской, Курганской, а также Кировской областях. На эти цели из бюджета страны будет выделено более 5 миллиардов рублей.

Напомним, что «Марадыковский» появится на территории бывшего объекта по уничтожению химоружия в рамках нацпроекта «Экология». В конце прошлого года государственная экоэкспертиза выдала положительное заключение по созданию комплекса. До этого проект изучили общественники и внесли ряд предложений по усилению безопасности объекта.

Строительство начнется в 2021 году и будет завершено к 2023-му. На территории нового экотехнопарка будут утилизировать отходы I и II классов.

Фото: gorod-che.ru