Кировская область получит новые автобусы до конца 2021 года

26 августа на пленарном заседании ОЗС депутаты поддержали инициативу правительства о внесении изменений в областной бюджет. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение парламентариев губернатор Игорь Васильев.

Поправки предполагают выделение дополнительных средств на повышение зарплат бюджетникам, на оплату классного руководства педагогам СПО, на закупку пожарной техники. Одним из важнейших пунктов стало выделение средств на покупку пассажирского транспорта.

— Впервые за долгое время предусматриваются средства на поддержку сферы пассажирских перевозок, на приобретение новых автобусов. Это позволит существенно улучшить ситуацию с межмуниципальными перевозками, — сказал Игорь Васильев.

По словам главы областного минтранса Юрия Шевелева, за свет средств областного бюджета будет закуплено не менее 117 автобусов. 67 из них – большого класса для городских маршрутов и 50 «малых» единиц для межмуниципальных перевозок. Все автобусы будут оснащены современным оборудованием и дополнительными опциями: кондиционерами, видеокамерами, «бегущей строкой» и ГЛОНАСС. Автобусы большого класса будут работать на компримированном природном газе.

— Приобретение новых комфортабельных экологичных автобусов необходимо для создания благоприятных условий жизни людей, — подчеркнул Юрий Шевелев.

Как сообщалось ранее, за счет обновления автопарка предприятия смогут сократить расходы на горюче-смазочные материалы, техобслуживание и ремонт машин. Высвободившиеся средства будут направлены в районы области для обеспечения транспортного обслуживания на муниципальных маршрутах.

Ожидается, что новые автобусы поступят в регион уже к концу этого года.