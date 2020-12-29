Кировская область попала в топ-5 регионов, где отступает коронавирус

5 регионов, в которых заболеваемость ковидом пошла на спад, назвали в российском Минздраве. В их число вошла и Кировская область.

Также, как говорит глава ведомства Михаил Мурашко, ситуация налаживается в Тамбовской области, в Ненецком АО, в Калмыкии и в и Псковской области.

Еще в 77 регионах ситуация стабилизировалась, и высокого прироста зараженных коронавирусом не наблюдается. Стабильной обстановка остается уже порядка 5 недель.

Ранее мы писали, что в Кировскую область поступила большая партия вакцины от коронавируса.