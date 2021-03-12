Кировская область попала в топ регионов по качеству школьного образования

Подобный рейтинг создали впервые.

Рособнадзор впервые опубликовал рейтинг субъектов РФ по качеству школьного и среднего специального образования. Информация об этом прозвучала на профильной конференции в столице.

При составлении списка использовались самые разные отчёты и статистические данные. Ранее собрать воедино эту информацию было сложно, сейчас специалисты это смогли сделать.

Главная задача рейтинга — продемонстрировать жителям уровень общего образования в том месте, где они проживают. Также это сигнал руководителям регионов. Ссылаясь на исследование, они могут провести работу над ошибками, что-то исправить.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что в планах ежегодно создавать по два таких рейтинга, чтобы смотреть за развитием образовательной системы. Уже осенью должно выйти новое исследование.

Примечательно, что Кировская область вошла в ТОП-20. Она занимает 19 позицию. Всего же в рейтинге 85 мест.

Ранее мы писали, что Кировская область попала в центр рейтинга самых позитивных регионов страны.

Фото: admpereslavl.ru