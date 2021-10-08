21 октября Кировская область представит проекты по социально-экономическому развитию региона. Презентация пройдет в режиме видеоконференцсвязи с участием зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко и полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Накануне представители российского правительства заслушали доклады 5 других регионов ПФО: Удмуртской Республики, Пермского края, Оренбургской, Пензенской и Саратовской областей. Это была вторая предзащита проектов по социально-экономическом у развитию, которые будут реализованы с рамках института кураторства. Первая группа регионов – Татарстан, Башкирия, Нижегородская и Самарская области – уже защитила проекты и приступила к их доработке по итогам оценки экспертов.

Дмитрий Чернышенко отметил, что Координационный центр, Минцифру и Минэкономразвития будут постоянно предоставлять обратную связь по представленным проектам. Это необходимо, чтобы в полной мере учесть запросы и потребности жителей регионов.

— Нас интересуют все отзывы, как положительные, так и отрицательные. На площадке Координационного центра есть 13 инструментов получения обратной связи, — подчеркнул зампред. — Также по этим проектам необходимо организовать социологические опросы. Главы регионов, прошу вас опираться на их данные при отборе и приоритизации проектов.

По словам Игоря Комарова, каждый из 5 «новых» регионов имеет свою специфику. В Оренбургской области это добыча полезных ископаемых, в Удмуртии и Перми экономика базируется на обрабатывающих производствах, Пензенская и Саратовская области являются промышленно-аграрными регионами.

По итогам 1-го полугодия 2021 года во всех регионах отмечается рост промышленного производства. Объем инвестиций в основной капитал при этом сократился, в отличие от средних показателей по ПФО и РФ.

— В этой связи прошу глав регионов активнее использовать появившиеся на федеральном уровне новые инструменты для стимулирования инвестиционной активности, — подчеркнул полпред.

Как добавил Дмитрий Чернышенко, главы регионов должны очень внимательно отнестись к стоимости представленных проектов. По словам зампреда, финансирование должно быть обоснованным – «аккуратность при подсчетах будет иметь большое значение».

Руководитель Удмуртии Александр Бречалов представил 6 проектов. Они касаются развития улично-дорожной и транспортной сетей и общественных пространств, а также создания условий для развития бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона. Работа в указанных направлениях должна значительно повысить качество жизни населения.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин представил проекты, охватывающие ключевые сферы развития региона. Он отметил, что решение проблем каждого конкретного жителя является решением проблем всего края. В рамках представленных проектов в Прикамье планируется создать более 28 тысяч рабочих мест и привлечь инвестиции в размере более 500 миллиардов рублей.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сконцентрировался на социальных и экологических проектах. Среди предложенных инициатив – спасение экосистемы Урала, логистический проект Европа – Западный Китай, а также строительство детской областной больницы и международного кампуса.

Глава Пензенской области Олег Мельниченко уделил наибольшее внимание проекту по строительству транспортной инфраструктуры и обновлению подвижного состава общественного транспорта. На реализацию данного проекта понадобится 6,4 миллиарда рублей. Также в числе приоритетов Мельниченко назвал модернизацию и развитие областной онкослужбы, реализацию программы «Чистая вода» и очистку водных ресурсов.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев представил ряд промышленных и социальных проектов. Одним из первых станет завершение формирования металлургического кластера в Балаковской агломерации. Также в регионе планируется построить областной противотуберкулезный диспансера, линию скоростного трамвая в областном центре и крупнейший в России Центр обработки данных Сбербанка.

По итогам ВКС Дмитрий Чернышенко поручил регионам доработать проекты и сдать их до 14 октября.

— Времени для отбора топ-5 самых востребованных населением проектов остается совсем немного. Поэтому прошу регионы уже сейчас заполнить краткие паспорта своих проектов, чтобы у нас осталось время на подготовку к их защите на более высоком уровне, — сказал он.

Следующее совещание состоится 21 октября. Вместе с Кировской областью свои проекты представят Чувашия, Мордовия, Марий Эл и Ульяновская область.