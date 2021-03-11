Кировская область примет участие в федеральной программе по ремонту мостов

Вопросы строительства и ремонта мостов и путепроводов на дорогах регионального и местного значения обсудили на форуме «Дорожное строительство в России».

В ходе дискуссии было отмечено, что данные сооружения являются жизненно важной частью транспортной инфраструктуры. Последствия их разрушений или временное ограничение движения вызывают существенные потери для экономики и значительные неудобства для участников дорожного движения.

Как отметил замруководителя «Росавтодора» Евгений Носов, на сегодня в аварийном и предаварийном состоянии находятся более 5,5 тысяч искусственных сооружений. Не менее важной проблемой являются одноуровневые пересечения автомобильных и железных дорог. Это не только причина постоянных заторов, но и источник повышенной опасности для всех участников движения. Остроту этих проблем подтвердила реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, данным на Госсовете по дорожному хозяйству разработана программа по восстановлению аварийных и предаварийных искусственных сооружений и строительству путепроводов на региональных и местных дорогах. Масштабные работы пройдут в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках программы регионы России получат более 200 миллиардов рублей до 2024 года. На эти деньги будет отремонтировано порядка 100 тысяч погонных метров мостов. Еще около 90 млрд рублей пойдут на строительство 121 путепровода. Сейчас регионам необходимо обеспечить своевременную разработку проектной документации и внести соответствующие изменения в региональные программы.

Кировская область активно готовится к участию в новой федеральной программе по ремонту мостов. Этот вопрос обсуждался в ходе заседания комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Транспорт», в работе которого принял участие глава региона Игорь Васильев.

— Министерство транспорта провело анализ всех мостовых сооружений, которые расположены на автодорогах регионального или межмуниципального и местного значения. Вся информация оперативно доведена до федерального центра, — отметил в ходе заседания губернатор.

Кроме того, к 650-летию основания города Кирова планируется построить тоннель по ул. Советской в Нововятском районе. По словам председателя правительства Кировской области Александра Чурина, в Федеральное дорожное агентство подана заявка на софинансирование строительства тоннеля из федерального бюджета. Реализация проекта запланирована на 2022 – 2024 годы.

— Во время стройки перекрывать движение не понадобится, будет сделан проходческий щит. Планируем, что тоннель будет четырехполосным — по две полосы в каждую сторону. Это позволит разгрузить данный участок, — отмечал Александр Чурин. — Кроме того, участие в программе по ремонту аварийных мостов позволит увечить объемы работ по приведению мостовых сооружений в нормативное состояние.

В настоящее время в Кировской области ремонт мостов проводится в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы». Ежегодно удается привести в нормативное состояние 4-6 объектов. В 2021 году в Кировской области запланирован ремонт на четырех мостах, находящихся на региональной сети дорог. Это мосты через реки Туречку и Кизерку в Уржумском районе, мост через реку Березовку в Советском районе и мост через реку Черная Лобань в Богородском районе.

По трем мостам (через реки Туречка, Кизерка и Березовка) уже определены подрядчики на выполнение работ, по мосту через реку Черная Лобань подрядчик будет определен в ближайшее время. Работы начнутся сразу же, как позволят погодные условия.