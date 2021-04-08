Кировская область присоединится к всероссийскому субботнику

Он пройдёт 24 апреля в парках, скверах и набережных, благоустроенных по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-центр регионального правительства.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев отметил, что с 2017 года в регионе было благоустроено 667 дворов и 351 общественное пространство.

— Всероссийский субботник дает возможность каждому человеку внести свой вклад в формирование комфортной городской среды, — сказал глава региона.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая жители 32 городов и поселков Кировской области смогут принять участие в рейтинговом голосовании на едином портале 43.gorodsreda.ru.

В 2021 году на благоустройство в Кировской области будет направлено 457,6 млн. рублей из которых 365,1 млн. рублей на благоустройство дворов и общественных территорий, а 92,5 млн. рублей на проект, который стал победителем всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Это проект Кирово-Чепецка «Река времени». Кроме того, в 2021 году будет реализован проект «ЗАВОДной Омутнинск» и завершены работы по проекту «Советск. Кукарка. Про: явление».