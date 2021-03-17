Кировская область продолжает сотрудничество с ФЭО

Кировская область и Федеральный экологический оператор продолжают сотрудничество по вопросу ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

Речь идёт о свалке в Костино и ядомогильнике в Кильмезском районе. В прошлом году стороны заключили соглашение о сотрудничестве.

— У нас накоплен большой опыт в этой сфере, и мы готовы применить его и в Кировской области, — рассказал «КП» первый заместитель директора ФЭО Максим Корольков. – В настоящее время прорабатываются вопросы, связанные с прохождением госэкспертизы проекта рекультивации свалки. Идёт его сопровождение для того, чтобы учесть все требования законодательства.

Кроме того, в ближайших планах – обследование ядомогильника и включение в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда. В дальнейшем это позволит оперативно его ликвидировать.

Ранее Максим Корольков рассказал о том, сколько человек будет работать на предприятии в Мирном.

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