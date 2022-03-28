Кировская область самообеспечена молоком, мясом и «борщевым набором»

Кировская область полностью обеспечена собственной молочной продукцией, мясом, включая мясо птицы, яйцом, хлебобулочной продукцией и другими продуктами первой необходимости.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства области министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков. Он назвал ситуацию достаточно стабильной. Продукция кировских перерабатывающих предприятий продаётся во всех торговых сетях, нет перебоев поставок. «Борщевой набор» весь в наличии.

Самообеспеченность региона молоком составляет 185%. За год его надоили в области на 21 тысячу тонн больше прежнего, до 734 тысяч. На поддержку молочного производства и повышение продуктивности направлено более 320 млн рублей субсидий, в основном федеральных.

Запущено производство мяса кур-бройлеров, произведено на убой 2,6 тысяч тонн. Выход на проектную мощность даст 33,9 тысяч. Всего мяса за год произведено больше на 12%, чем в 2020 году. На столько же выросло поголовье свиней, производство свинины – почти на 15%.

В этом году на поддержку АПК направят дополнительно 2,1 млрд рублей, чтобы сохранить темпы развития, напомнил губернатор Игорь Васильев. Между Минсельхозом России и правительством Кировской области заключено 9 соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета.

Сельхозпроизводителям направлена господдержка на приобретение техники: почти 314 млн рублей. На проведение комплекса агротехнологических работ – 86,5 млн.