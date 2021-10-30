Кировская область сохранила позиции в рейтинге научно-технологического развития

По итогам 2020 года пандемии коронавируса Кировская область сохранила свои позиции в рейтинге по научно-технологическому развитию. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследование проводили специалисты агентства «РИА Рейтинг». По итогам анализа 19 показателей за 2020 год Кировская область оказалась на 30-м месте из 85-ти с результатом в 41,4 балла. В 2019 году наш регион также занимал 30-ю позицию.

В регионах оценивались человеческие ресурсы, материально-техническая база, масштаб и эффективность научно-технологической деятельности. Лидерами рейтинга ожидаемо оказались Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, притягивающие лучшие научные кадры большими бюджетами и крупными проектами. Они получили более 65 баллов.

В число аутсайдеров вошли Ингушетия, Ненецкий автономный округ и Хакасия. Недалеко ушли от них южные республики и дальневосточные регионы.