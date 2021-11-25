Кировская область стала лидером в РФ по темпам вакцинации от коронавируса

Кировская область вышла в абсолютные лидеры среди субъектов РФ по темпам вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в областном минздраве.

— Удельный темп вакцинации в Кировской области составляет 743 человека на 100 тысяч человек в день. По данному показателю наш регион время вышел на первое место среди всех субъектов РФ. По доле вакцинированных категории «60+» в общем числе вакцинированных Кировская область также находится на первом месте, – рассказал первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

В число лидеров по вакцинации населения входят 5 районов: Арбажский, Унинский, Немский, Опаринской и Шабалинский.

На сегодняшний день полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 520 тысяч жителей области. Ревакцинировались более 84 тысяч человек.

– Мы видим, что все большее число людей понимает важность иммунизации, — отметил глава минздрава Андрей Черняев.

Ежедневно прививки делают порядка 7,5 тысячи человек. Запас вакцины достаточный: в медучреждениях есть более 160 тысяч доз различных вакцин, в том числе 55 тысяч доз «Спутника Лайт».

Как подчеркивает губернатор Игорь Васильев, для достижения коллективного иммунитета важно не снижать темпы вакцинации. В ближайшее время сделать прививки должны еще около 280 тысяч жителей Кировской области.

Ранее мы писали, что кировские медики поддержали продление сроков действия сертификатов для переболевших коронавирусом.