Кировская область стала первой в ПФО по финансированию нацпроекта «Демография»

Кировская область стала лидером ПФО по объемам средств, выделяемых на мероприятия нацпроекта «Демография». Об этом стало известно во время совещания с руководителями органов исполнительной власти региона и представителями муниципального образования «Город Киров».

Совещание под руководством председателя правительства Александра Чурина состоялось 17 августа. По его словам, в настоящее время Кировская область получает наибольший объем средств в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги».

Как доложила и.о. начальника управления проектной деятельности Кировской области Ольга Бузмакова, в 2021 году федеральное финансирование поступило на 35 региональных проектов. Из бюджетов разных уровней на них было выделено более 11 миллиардов рублей.

Самый большой объем средств направлен на мероприятия проекта «Демография» — это 64 процента всех расходов по нацпроектам. За последние 1,5 месяца значительно увеличилось и финансирование малого и среднего бизнеса.

— На сегодня по национальному проекту «Демография» регион занимает 1 место в ПФО, — сказала Ольга Бузмакова.

Отметим, что реализация мероприятий по нацпроектам находится на контроле губернатора Игоря Васильева. Значительную роль в реализации проектов играют и органы местного самоуправления.