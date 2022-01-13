Кировская область — в топ-30 рейтинга образовательного потенциала регионов

Кировская область вошла в топ-30 рейтинга регионов по уровню реализации образовательного потенциала в естественно-математической и инженерно-технической сферах.
Его составило рейтинговое агентство RAEX при поддержке Фонда Андрея Мельниченко.
Рейтинг стал заключительным этапом масштабного исследования «Кадры для новой экономики», в ходе которого оценивалось качество технического образования на всех этапах – от школ и образовательных центров до профильных вузов. Авторы исследования собрали и проанализировали огромный массив информации: данные о 60 000 выпускниках школ, поступивших в лучшие технические вузы, сведения о результатах нескольких десятков ведущих олимпиад, результаты анкетирования профильных университетов и данные мониторинга вузов.
Оценка образовательного потенциала регионов велась по двум областям. Первая — математические и естественные науки (физика, химия, биология, фундаментальные науки о Земле и др.), вторая — широкий спектр инженерных направлений (энергетика, строительство, авиастроение, робототехника, лёгкая промышленность и др.).
На итоговое место регионов в рейтинге влияли результаты деятельности университетов, а также школ, готовящих абитуриентов для лучших вузов естественно-математического и инженерно-технического профилей.
Места в рейтинге были распределены на основании итоговых баллов по следующим критериям:
- Результаты участия школьников регионов в ведущих профильных олимпиадах школьников;
- Результаты участия школьников регионов в ведущих профильных олимпиадах школьников, в пересчете на численность населения регионов;
- Позиции школ региона в рейтингах школ, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического профиля;
- Поступление выпускников школ региона в ведущие вузы естественно-математического и инженерно-технического профиля;
- Поступление выпускников школ региона в ведущие вузы естественно-математического и инженерно-технического профиля, в пересчете на численность населения регионов;
- Позиции университетов региона в рейтингах вузов по естественно-математическому и инженерно-техническому направлениям;
- Численность обучающихся в вузах регионов на профильных направлениях;
- Численность обучающихся в вузах регионов на профильных направлениях, в пересчете на численность населения регионов.