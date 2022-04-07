Кировская область – в топе регионов по дорожному ремонту

Премьер Михаил Мишустин: результаты работы этого сектора очень высокие.



Сегодня в ходе своего доклада депутатам Государственной Думы РФ о результатах работы российского правительства премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что высокая планка достигнута в дорожной сфере.

– Результаты работы этого сектора очень высокие. Привели в надлежащее состояние более 160 миллионов кв. м полотна. Самый большой объем отремонтированных дорог за всю историю нашей страны! – сказал председатель правительства.

Напомним, Кировская область в 2021 году также успешно выполнила большую часть целевых показателей государственной программы «Развитие транспортной системы». По данным министерства транспорта РФ, Кировская область вошла в восьмерку лидеров по освоению федеральных средств на дорожную деятельность.

Так, прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составил 349 км вместо запланированных 244 км. Благодаря этому общая протяженность трасс Кировской области, соответствующих нормативным требованиям, выросла до 4 704 км. Построено 26 км новых дорог.

– Ключевой задачей для региона является достижение приоритетов, определенных указами президента РФ Владимира Путина, а также эффективная реализация национальных проектов и федеральных программ, – подчеркивает губернатор Кировской области Игорь Васильев. — Мы ежегодно увеличиваем финансирование на приведение дорог региона в нормативное состояние, в том числе используем и федеральные инструменты. Благодаря продуктивной работе с федеральным центром в 2021 году Кировская область дополнительно получила свыше 1 млрд рублей на дорожную деятельность: первый транш в размере 680 млн рублей предоставлен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», второй – 350 млн рублей по целевой программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального значения».

В 2022 году объем федеральной поддержки составляет 1,44 млрд рублей.

В этом году на реализацию проекта «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области» национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено 3,7 млрд рублей, из них более 1 млрд рублей – из федерального бюджета.

Планируется привести в нормативное состояние 180 км дорог, а также не менее 260 погонных метров мостов.