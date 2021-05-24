Кировская область вновь поделится своими лучшими муниципальными практиками

А, возможно, кто-то из муниципалитетов станет победителем и получит от 3 до 10 миллионов рублей на дальнейшее развитие территории.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проходит среди городских и муниципальных округов, а также сельских поселений. В этом году количество лауреатов по каждой из номинаций увеличили с трех до пяти, а общее количество победителей достигнет 50.

Дотации для победителей из числа городских и муниципальных округов и поселений установили в размере от 10 млн до 50 млн рублей, сельских поселений – от 3 млн до 20 млн рублей. Общий фонд премирования в 2021 году составит 1 млрд рублей.

Помимо дотаций лауреаты получают дипломы правительства России, а по итогам конкурса выпускается сборник лучших практик.

В прошлом году в этот сборник вошли и проекты Кировской области. Как сообщают в правительстве региона, в реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», отмечена успешная практика администрации Афанасьевского района в создании модельной библиотеки.

Муниципалитет принял на себя обязательства по пополнению библиотечного фонда, обеспечению канала для высокоскоростного доступа в интернет, проведению капитального ремонта зданий библиотек. Вновь созданная модельная библиотека стала центром коми-пермяцкой культуры. Произошедшие перемены позволили расширить фонд документов и информационных ресурсов, усовершенствовать работу по сохранению культуры и национальной самобытности коми-пермяцкого народа, продолжить научные исследования традиционной культуры народов Вятского края.

Кроме того, лучшей муниципальной практикой с точки зрения содержательности и результативности отмечена реализация проекта комплексного благоустройства набережной в Нововятском районе города Кирова. В 2019 году работы по благоустройству территории набережной были синхронизированы с мероприятиями по ремонту дорожной сети по ул. Тренера Пушкарева в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы по благоустройству набережной прошли в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, этот проект вошел в реестр лучших практик России по созданию комфортной городской среды.

Всего же в 2020 году на конкурс поступило около 1000 заявок от 78 регионов. В номинациях были определены 30 победителей по двум категориям — городские округа и сельские поселения.

Напомним, Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. Его цель – выявить, поощрить, а затем распространить в регионах лучшие практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения.