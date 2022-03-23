Кировская область вошла в число регионов с наименьшими надбавками на жизненно необходимые лекарства

Кировская область вошла в тройку регионов РФ с наименьшими размерами предельных надбавок на лекарства из списка ЖНВЛП. Об этом было сказано на заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона 23 марта.

Размер предельных надбавок ежегодно устанавливает РСТ. Губернатор Игорь Васильев подчеркнул, что ответственные ведомства строго следят за тем, чтобы надбавки в оптовых и розничных сетях не превышали допустимых пределов.

Глава РСТ Максим Михайлов рассказал, что на сегодня в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств входят более 800 лекарств. Надбавки, действующие в настоящее время, были согласованы с ФАС России и вступили в силу с 1 января 2022 года.

Предельный размер оптовых надбавок составляет 9-16 процентов, розничных – 13-23 процента. Более дешевые препараты имеют более высокую надбавку. По сравнению с прошлыми годами максимальные надбавки были снижены.

— Кировская область входит в тройку регионов ПФО с наименьшими размерами предельных надбавок, — сказал Максим Михайлов.

Глава РСТ добавил, что в феврале-марте 2022 года средний уровень надбавок в аптеках Кировской области вырос, но остается в установленных пределах.

— В марте произошел рост доли приближенных к предельному уровню оптовых надбавок. По розничным наценкам значительных колебаний нет, примерный уровень наценок в марте по сравнению с февралем не изменился, — пояснил Максим Михайлов.

Ранее сообщалось, что минздрав ежедневно мониторит наличие лекарств в Кировской области.