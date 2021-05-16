Кировская область вошла в топ-30 регионов по объёмам ипотеки

Жители региона стали активнее брать ипотечные кредиты. По объёму тех, что были выданы в марте 2021 года, Кировская область вошла в топ-30 регионов — лидеров ипотечного кредитования в сравнении с мартом 2020 года.

Размер кредитов

При этом средний размер выданных ипотечных кредитов в стране достиг рекордных 2,92 млн рублей и вырос за год на 12,8%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний чек

Увеличился и средний чек ипотечных кредитов в Кировской области. Если в марте 2020-го её жители брали в среднем 1,82 млн рублей, то год спустя — 1,99 млн рублей. Рост составил 9,3%. Наивысший рост этого показателя зафиксировали в Санкт-Петербурге (+29,8%), Приморском крае (+21,2%), Саратовской области (+19,9%).

Непрерывный рост

Гендиректор НБКИ Александр Викулин отметил, что средний размер ипотечного кредита растёт фактически уже целый год.

— После снижения почти на 10% весной 2020 года в дальнейшем он не только вернулся к «допандемийному» уровню, но и превысил его. При этом росту среднего чека по ипотечному кредиту, прежде всего, способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки, — уточнили в НБКИ.

Тренд жизни в пригороде

Ряд экспертов связывает рост интереса к ипотеке с трендом переезда и жизни в пригороде. Это подтверждают и представители строительной отрасли.