Кировская область вошла в топ-30 регионов по объёмам ипотеки

Жители региона стали активнее брать ипотечные кредиты. По объёму тех, что были выданы в марте 2021 года, Кировская область вошла в топ-30 регионов — лидеров ипотечного кредитования в сравнении с мартом 2020 года.
Размер кредитов
При этом средний размер выданных ипотечных кредитов в стране достиг рекордных 2,92 млн рублей и вырос за год на 12,8%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Средний чек
Увеличился и средний чек ипотечных кредитов в Кировской области. Если в марте 2020-го её жители брали в среднем 1,82 млн рублей, то год спустя — 1,99 млн рублей. Рост составил 9,3%. Наивысший рост этого показателя зафиксировали в Санкт-Петербурге (+29,8%), Приморском крае (+21,2%), Саратовской области (+19,9%).
Непрерывный рост
Гендиректор НБКИ Александр Викулин отметил, что средний размер ипотечного кредита растёт фактически уже целый год.
— После снижения почти на 10% весной 2020 года в дальнейшем он не только вернулся к «допандемийному» уровню, но и превысил его. При этом росту среднего чека по ипотечному кредиту, прежде всего, способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки, — уточнили в НБКИ.
Тренд жизни в пригороде
Ряд экспертов связывает рост интереса к ипотеке с трендом переезда и жизни в пригороде. Это подтверждают и представители строительной отрасли.
— В Кировской области достаточно активно идёт строительство частных домов, люди берут ипотеку и строят их или покупают готовые, потому что в пандемию многие насиделись дома и сделали выбор в пользу загородной жизни. У меня сейчас идёт строительство двадцати домов. Темпы не снизились, спрос большой, — поделился Сергей, один из частных застройщиков.