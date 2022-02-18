Кировская область занимает 1-е место в Центральном военном округе по призыву новобранцев

По итогам 2021 года Кировская область заняла 1-е место в ЦВО по подготовке и призыву новобранцев на службу в армии. Об этом рассказал областной военный комиссар Геннадий Боков на встрече с губернатором Игорем Васильевым.

По словам Бокова, наш регион добился лучших результатов среди 29 областей ЦВО. В настоящее время Кировская область представлена на Центральную конкурсную комиссию. Она будет работать в марте-апреле 2022 года.

— Кропотливая и целенаправленная работа руководства области во взаимодействии с военными комиссарами позволила в сложных эпидемиологических условиях выполнить задание на призыв граждан на военную службу, — отметил военный комиссар.

В прошлом году на службу по призыву Кировская область отправила более 2 тысяч человек. План, поставленный перед руководством региона, был выполнен на 100 процентов. Количество призывников, годных к службе по категориям «А» и «Б» составило 74,3 процента весной и 75,4 осенью. На альтернативную службу в учреждения здравоохранения были отправлены 7 призывников.

Также в военные образовательные организации Минобороны РФ и других федеральных органов исполнительной власти были зачислены в качестве курсантов 110 человек.

Игорь Васильев подчеркнул, что достичь высоких результатов удалось благодаря качественной организации допризывной подготовки и патриотического воспитания молодежи.