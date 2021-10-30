Кировская область занимает 6-е место в стране по темпам вакцинации

Кировская область вышла на 6-е место по темпам вакцинации от коронавируса. Это произошло благодаря трем последним дням, когда от ковида ежедневно прививались более 9 тысяч человек.

В оперштабе отмечают, что этому способствовало принятие ограничительных мер. Так, 11 октября было подписано постановление главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации для ряда категорий граждан. С 25 октября в Кировской области начал действовать пропускной режим по QR-кодам. Все это способствовало тому, что «спрос» на прививки от коронавируса вырос более чем в 5 раз.

Вакцинация не сможет мгновенно прекратить пандемию, но поможет сдержать распространение инфекции и снизить нагрузку на медиков. Об этом заявил врач-реаниматолог инфекционного госпиталя в Кирове Александр Мокрушин.