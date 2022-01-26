Кировская область заняла последнее место в ПФО по числу смертельных аварий

В Кировской области самый низкий показатель смертельных ДТП в Приволжском федеральном округе. Он составляет 5,8 погибших на 100 пострадавших. Это ниже среднероссийского показателя, который составляет 8,1 смертельный исход на 100 пострадавших. Об этом сообщили в областной ГИБДД.

Как рассказал глава кировской Госавтоинспекции полковник полиции Александр Власов, в 2021 году на дорогах области произошло 1620 ДТП. В них погиб 131 человек и пострадали 2138. При этом количество погибших в авариях снизилось на 4,4 процента.

Также по итогам прошедшего года в регионе на 7,8 процента снизилось число «пьяных» ДТП. Всего таких аварий было зафиксировано 201.

Самыми тяжелыми были аварии, связанные с несоответствием скорости условиям движения. По этой причине происходило каждое пятое ДТП. В «скоростных» авариях погибли 27 человек и пострадали 433.

В авариях, связанных с выездом на встречную полосу, погибли 45 человек. Травмы получили 456. Большинство таких происшествий было зафиксировано на трассах вне населенных пунктов.

Число наездов на пешеходов также сократилось – с 460 до 427 случаев. Стало меньше и травмированных на дороге детей. Если в 2020 году на дорогах погибли 6 несовершеннолетних и пострадали 255, то в 2021-м эти цифры снизились до 4 и 223 соответственно.

Александр Власов отметил, что улучшения показателей удалось добиться благодаря совместным действиям ГИБДД и областного правительства по повышению безопасности дорожного движения. В то же время на дорогах города и области были выявлены новые опасные места. По ним ведется работа.

В текущем году на дорогах области складывается непростая ситуация. Менее чем за месяц в авариях погибли 17 человек и пострадали 142. ДТП со смертельным исходом произошли в Орловском, Лузском, Кирово-Чепецком, Шабалинском, Афанасьевском, Омутнинском, Арбажском, Слободском, Оричевском, Юрьянском и Котельничском районах. Их основными причинами стал выезд водителей на встречную полосу и превышение скорости.

Для стабилизации ситуации с 24 января ГИБДД проводит спецрейды в районах Кировской области. Одновременно ведется работа с детьми и их родителями: тематические занятия, родительские собрания, а также профилактические беседы в автошколах.

В целях предотвращения ДТП Госавтоинспекция рекомендовала владельцам дорог установить барьерные ограждения и световозвращатели, а также дублирующие дорожные знаки и шумовые полосы.