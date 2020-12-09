Кировская овчарка ищет коррупционеров по запаху

Вятские кинологи воспитали необычную собаку. Овчарка по кличке Эмилия может учуять «запах взятки» – найти спрятанные купюры. Об этом сообщает ГТРК Вятка.

Эмилии 5,5 лет. Раньше она искала наркотики и взрывчатку.

Чтобы натаскать овчарку на поиск купюр, было потрачено 2 миллиарда рублей и чуть больше месяца времени. Деньги были, конечно, же списанные, уже не представляющие ценности. Банкноты измельчали, и собака училась определять запах денег.

Как говорит начальник отделения ЦКС УМВД России по Кировской области Сергей Пескишев, овчарка ищет не сами деньги, а именно запах. При желании Эмилию можно научить находить и иностранную валюту

После выполнения задания собак нередко угощают вкусняшками. Так у них вырабатывают мотивацию выполнять то, что нужно человеку. Но еда для Эмилии не главное. Ей приятнее побегать с любимой игрушкой.

Овчарка Эмилия – очень ценный сотрудник. На сегодняшний день она единственная собака в Кировской области, натренированная на «поиск взяточников». Пока что она находится в режиме ожидания подходящих дел.

— Все заинтересованные службы в курсе, что у нас есть собачка, которая ищет деньги. Мы ждем вызова. В любое время можем выехать на поиск, — говорит Сергей Пескишев.

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