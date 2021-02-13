Кировская пенсионерка рассказала о вакцинации от коронавируса

Маргарита Трушкова сделала прививку от COVID-19 в начале февраля

Маргарите Ивановне 82 года. Период с марта до середины января она провела дома, соблюдая коронавирусные ограничения. Квартиру покидала только для того, чтобы сходить в больницу. Изоляция далась непросто – без общения было очень тяжело.

— С подругами общалась только по телефону, никаких гостей. Гуляла на балконе, если это можно назвать прогулкой. Тяжело, конечно, но и заразиться боялась, — говорит пенсионерка.

Маргарита Ивановна живет с дочерью и внучкой. Обе они работают в сфере образования и по долгу службы много общаются с людьми. Это повышает вероятность заражения коронавирусом.

— Я очень боялась подхватить коронавирус от них. Если я заболею, то, наверное, не выживу.

Пенсионерка находится в группе риска не только по возрасту. Среди ее диагнозов – диабет и ишемическая болезнь сердца, которые повышают вероятность осложнений и тяжелого течения болезни.

Поэтому как только появилась возможность сделать прививку, Маргарита Ивановна записалась в очередь. Время ожидания составило около двух недель. За несколько дней пенсионерке перезвонили из больницы и назначили дату – 9 февраля.

Вакцинация проходила в ближайшем прививочном пункте – в поликлинике №7 на улице Карла Маркса. Перед прививкой женщину осмотрела врач, измерила температуру и давление. Все оказалось в норме.

— Очереди не было, сотрудники были очень приветливыми. Я заполнила согласие на прививку, а потом медсестра рассказала мне о возможной реакции на вакцину и предупредила, что может подняться температура. Единственный минус – в прививочный кабинет пришлось идти через всю больницу. Но я была в маске и в перчатках, так что, надеюсь, все обойдется, — говорит женщина.

Потом пенсионерку сразу же записали на повторную вакцинацию. Она будет сделана 2 марта.

— Прививку я перенесла легко, больше боялась. Только вечером немного скакнуло давление, но такое у меня часто бывает. Сейчас самочувствие хорошее, — делится Маргарита Ивановна.

Через 3 недели Маргарита Ивановна сделает второй компонент вакцины и сможет без опаски выходить на улицу. Впрочем, снимать маску в общественных местах она пока не собирается – на всякий случай.

— Скоро смогу и погулять, и в магазин сходить. А заодно внесу свой вклад в формирование популяционного иммунитета, — шутит женщина.

Всем, кто сомневается в необходимости прививок, она говорит: делайте! Возможно, это спасет вам жизнь.

Ранее мы писали, что от коронавируса привились почти 24 тысячи кировчан.