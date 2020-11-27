Кировская певица снялась в клипе Леонида Агутина

Девушка поделилась впечатлениями со своими подписчиками.

Завершился всероссийский конкурс «Каверни Агутина». Проект необычный. Музыканты из разных регионов записывали кавер-версии известных песен Агутина. После видео посылали популярному певцу. Количество участников перевалило за несколько сотен.

После подведения итогов выяснилось, что в число победителей вошли и кировчане. Многие знают, что в нашем городе существует джазовая группа «El Tango». До пандемии музыканты были частыми гостями в местных клубах, устраивали концерты в местах отдыха. Именно участники коллектива «El Tango» Алёна Кошкина и Николай Донецкий стали призёрами всероссийского конкурса.

Коллектив пригласили в Москву на награждение. Там солистке предложили сняться в новом клипе Агутина. К слову, клип уже в сети. Алёна оказалась в восторге. Эмоциями она поделилась со своими подписчиками в соцсетях, там же поблагодарила организаторов и лично Леонида Агутина.

— Спасибо большое за приключение. Оно оставило массу впечатлений! Наиприятнейшие эмоции! Поездка подарила встречи и знакомства с классными творческими ребятами-музыкантами! — отметила Алёна.

Ранее мы сообщали, что кировчанка Дарья Надёжина приняла участие в кастинге на космический фильм.

Фото: vk.com/koshkenbeldt