Её отдадут в частный дом или жильцам квартир на первом этаже.

Кировская полиция ищет нового хозяина для служебной собаки. Немецкая овчарка 8 лет работала в кинологической службе УМВД России по Кировской области. Но сейчас из-за возраста и болезни больше не может помогать служителям правопорядка искать нарушителей.

Хоть собака и служила в органах внутренних дел, но она не злая и не агрессивная, легко станет преданным и любящим другом. При хорошем уходе овчарки живут 12-15 лет, поэтому она успеет доставить радость своему хозяину. Особых навыков для обращения с ней не нужно, она воспитанная и дисциплинированная. С годами из-за особенностей породы у неё начались проблемы с тазобедренными суставами, но собака ходит сама. И всё же полицейские хотели бы отдать ее в частный дом или для жизни в квартире на первом этаже.

Подробную информацию можно узнать по телефону: (8332) 503-950.

Добавим, на службе кировских кинологов состоят около сотни собак. Через 8 лет работы их отправляют на заслуженную пенсию.

Ранее мы сообщали о том что в Кировской области начали выписывать штрафы владельцам собак.

Фото: 43.мвд.рф