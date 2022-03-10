«Кировская правда» – четвёртое СМИ по влиятельности за 2021 год

Компания «Медиалогия» опубликовала годовой рейтинг самых цитируемых СМИ Кировской области.

По сравнению с 2020 годом наше издание поднялось на пять позиций и на шесть – по сравнению с 2019-м. Лидируют newsler.ru, свойкировский.рф и chepetsk.ru. Заметим, что в течение прошлого года по этому показателю «КП» также постепенно прибавляла: шестое место в первом квартале, третье во втором и второе в третьем.

Автоматическая система мониторинга СМИ распределила радио, газеты и интернет ресурсы по количеству ссылок на каждое из них. В «Медиалогии» утверждают, что исключили взаимные в рамках одного холдинга средств массовой информации. У «Кировской правды» индекс цитируемости составил за год 20,38 (год назад – 8,16).