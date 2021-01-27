«Кировская правда» и Медиагруппа «Патриот» сообщили о своем сотрудничестве

27 января портал газеты «Кировская правда» и Медиагруппа «Патриот» начали сотрудничество.

«Кировская правда» — еженедельная общественно-политическая газета, старейшая из ныне существующих в Кировской области. Газета была основана 21 декабря 1917 года под названием «Вятская правда». 8 декабря 1934 года, после переименования Вятки в Киров, издание получило новое название — «Кировская правда».

Газета – лауреат и победитель многих журналистских конкурсов. Она освещает насущные проблемы города и региона, знакомит читателей с перспективными компаниями и интересными успешными людьми.

«Медиагруппа «Патриот» — крупный игрок в российском информационном пространстве, имеющий своей команде живые, качественные, заботящиеся о своей репутации СМИ, которые своевременно и откровенно пишут на важные темы. Это отвечает сегодняшним запросам аудитории, поэтому близко нам и нашим читателям, ориентированным на качественную журналистику. Считаем почетным стать официальными партнерами этой компании и благодарны Медиагруппе «Патриот» за возможность работать с профессионалами, делая качественный контент, важный для широкого круга читателей», – сказал редактор сайта газеты «Кировская правда» Игорь Гжибовский.

Информационное сотрудничество подразумевает обмен оригинальными идеями и актуальной правдивой информацией, а также взаимное цитирование материалов изданий.