Кировская природоохранная прокуратура разработала памятку для предпринимателей

Кировская межрайонная природоохранная прокуратура разработала памятку для предпринимателей.

В ней приводятся разъяснения Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», даны определения, что понимается под контролем, что является его предметом, какие могут быть основания для проведения контрольных мероприятий, о новых способах контроля, предусмотренных законом, основных грубых нарушениях требований к его организации и осуществлению.

Ознакомиться с памяткой можно здесь.

О фактах нарушения прав предпринимателей можно сообщать в природоохранную прокуратуру по тел. 35-37-22, 35-37-19, по адресу: г.Киров, ул.Ленина, 71а или на электронную почту prirod-kirov43@list.ru.

Фото epp.genproc.gov.ru