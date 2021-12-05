Кировская прокуратура выясняет причины крупного пожара на спиртзаводе в Слободском

Напомним, в минувшую пятницу в конце рабочего дня на площадях бывшего спиртзавода случилось серьезное возгорание. Огонь разгулялся на 800 кв. метров. Его тушили более 4 часов.

По предварительной информации пламя начало распространяться из цеха каркасного строительства. Его занимает один из арендаторов.

В связи со случившимся главный прокурор региона Андрей Оборок поручил организовать проверку соблюдения закона о противопожарной безопасности и охране труда работников производства. Сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить причины возгорания.

Фото:epp.genproc.gov.ru