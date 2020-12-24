Кировская прокуратура зафиксировала незаконную вырубку деревьев в Порошино

В крупном масштабе правонарушитель заготовил осину, сосну и ель.

Кировская природоохранная прокуратура проверила сообщения кировчан и СМИ о незаконной рубке леса на территории Бобинского лесничества возле Порошино.

Прокурорская проверка обнаружила разрешенную запланированную санитарную рубку неподалеку от «Тропы здоровья». На этот участок есть разрешительные документы на 277 кубических метров древесины. Кроме того, там же был обнаружен факт незаконной вырубки осины, сосны и ели, общим объемом более 60 кубических метров. Тем самым лесному фонду региона причинили ущерб почти на 5 миллионов рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная рубка леса в особо крупном размере».

Руководителю «Лесоохраны», который не заметил не соблюдение условий контракта по рубке, внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

Фото: epp.genproc.gov.ru