Кировская районная газета вошла в топ-5 «Северных правд» страны

Подборку газет, носящих имя «Северная правда», сделал портал Костромской области севернаяправда.рф. В список вошли 5 одноименных изданий из забайкальской Новой Чары, поселка Ягодное Магаданской области, томского Каргаска, Костромы и города Лузы Кировской области.

«Северная правда» из Костромской области

Это одно из старейших печатных изданий России. В январе 2021 костромской «Северной правде» исполнилось 114 лет. 14 января 1907 года вышел первый номер этой газеты, носившей тогда имя «Северный рабочий». Ее первым редактором стал местный революционер Александр Стопани. Несколько номеров костромской «Правды» получили Владимир Ильич Ленин и Роза Люксембург.

За 100 с лишним лет газета несколько раз сменила имя и стала своеобразной летопись истории области. В 1991-м ее выпуск был приостановлен, но сотрудники смогли быстро наладить печать.

Сегодня у «Северной правды» Костромской области есть сайт, а в газете используются технологии дополненной реальности. Местные жители и сотрудники ласково называют издание «Северянкой».

«Северная правда» из Кировской области

Газета «Северная правда» Лузского района – вторая по старшинству в списке тезок. В марте 2021 года она отметила 90-летие. Примечательно, что «Северной правдой» газета стала не сразу – сначала она была «Лальским ударником».

Несмотря на смену имен, все годы районка оставалась ценным источником новостей для местных жителей и приятым чтением. Сегодня газета выходит дважды в неделю и активно присутствует в соцсетях. В марте тираж издания составлял 2316 тысяч экземпляров.

— Перо журналиста не должно притупляться, в первую очередь, потому, что именно мы пишем историю родного края, рассказываем о жизни тружеников земли лузской. И нам приятно, что в этих рядах люди разного возраста, — писала Людмила Петухова, главный редактор газеты «Северная правда».

У небольшого, но очень дружного коллектива районки были большие победы. Так, в 2010 и 2012 годах лузская «Северная правда» стала победителем областного конкурса «Лучшая районная газета» в номинации «Знак качества».

«Северная правда» из Магаданской области

Самая северная «Северная правда» в России выходит в поселке Ягодное в 500 километрах от Магадана. Когда-то в годы репрессий здесь располагались десятки лагерей.

Магаданской «Северной правде» 83 года. Первым именем газеты было «Красный горняк», а выходила она в поселке Хатыннах. В 1953 году, когда была образована Магаданская область и Ягоднинский район, газета стала называться «Красная звезда». В 1954-м она стала «Горняком севера» и лишь в 1965-м – «Северной правдой».

Первым редактором газеты стала большевичка Клавдия Боровикова, приехавшая на Колыму по путевке ЦК партии. Вместе с горняками первые журналисты «Северной правды» мыли золото и участвовали в строительстве Колымской ГЭС

На сегодняшний день тираж районки составляет всего 700 экземпляров. Ветераны труда и старожилы района получают газету бесплатно. Есть у газеты и сайт, но совсем уходить в интернет «Северная правда» не планирует. Благо достаточно работы и в офлайне – сотрудники газеты развивают ряд проектов для молодежи и ветеранов.

«Северная правда» из Томской области

Эта газета впервые вышла в свет в 1940 году в селе Каргасок, что на левом берегу Оби. Каргасок – настоящий медвежий угол во всех смыслах. Здесь обитало (да и до сих пор есть) множество медведей, а в 30-е годы сюда ссылали спецпереселенцев.

В августе 1940-го сюда привезли редактора, печатника и верстальщика и нашли двух учителей, которые согласились стать корреспондентами. Так появилась газета «Северная правда», причем в документах о планах по ее созданию ее именовали «За новый север» и «Ленинское знамя».

До начала 60-х «Северная правда» была печатным органом райкома ВКП(б) и райисполкома. В 70-е она укрупнилась до целого издательства, но затем типография отделилась. В 90-е газета пережила расцвет, а потом начались сокращения финансов и сотрудников.

Сегодня «Северная правда» выходит дважды в неделю и остается одной из самых популярных газет у местных жителей.

«Северная правда» из Забайкальского края

Одна из старейших газет края выходит с 1940 года. Первый ее номер вышел в свет в селе Неляты Каларского района. На 2020 год тираж газеты составлял 1000 экземпляров.

Сегодня редакция «Северной правды» находится в поселке Новая Чара – в уникальном месте, которому нет аналогов в России. Здесь и тайга, и тундра, и пустыня, и снежные шапки гор…

Важной вехой в жизни газеты стало строительство БАМа. В те годы было достроено здание редакции, получено современное оборудование для типографии, а сама газета переведена на машинный набор. В те времена таких условий для работы в районках не было.

Сейчас газета снова «живет» рядом с большим проектом по освоению Удоканского месторождения меди, который должен изменить экономику края. Главный редактор издания Андрей Михин считает, что этот проект дает шанс проявить себя и журналистам, которые могут творить летопись новой «стройки века».