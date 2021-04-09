Кировскую «Родину» покинут 5 хоккеистов

Хоккейный клуб «Родина» приступил к комплектованию команды на следующий сезон.

Свои подписи под новым трудовым договором с клубом уже поставили: Евгений Леухин, Игорь Леденцов, Максим Маслов, Максим Халявин, Никита Белошицкий, Семен Владимиров, Никита Меньшиков, Артур Шельпяков, Егор Шицко, Алексей Бушуев, Олег Пивоваров и Денис Цыцаров. Об этом сообщает телеграм-канал Bandyvesti.

Продолжают действовать контракты у Дмитрия Кураева, Ильи Кузьмина и Вячеслава Нелюбина.

При этом уже известно, что клуб покинут как минимум пятеро хоккеистов. Это вратарь Артем Катаев, который переходит в другой клуб, и защитник Андрей Клабуков, с которым не стали продлевать контракт и который, по всей видимости, завершит карьеру после перенесенной в этом сезоне операции.

Также «Родина» попрощается с нападающим Станиславом Исмагиловым, Александром Гавриловым и Романом Козулиным.

Об этом рассказал в интервью «УлПравде» главный тренер «Родины» Андрей Рушкин, с которым недавно продлили контракт. Его помощником вместо отстраненного Дениса Половникова станет Игорь Коноплев, работавший в детской хоккейной школе и юношеских сборных страны.

Фото: vk.com/hcrodinakirov