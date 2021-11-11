Кировская «Родина» проиграла соперникам из Мурманска

Вчера в рамках чемпионата страны по хоккею с мячом кировская «Родина» встречалась дома с клубом «Мурман» из Мурманска.

На церемонии открытия игроков и зрителей поприветствовал губернатор области Игорь Васильев. Он отметил, что хоккей с мячом и дальше будет развиваться в регионе и пожелал «Родине» успеха. На трибунах собралось более 800 зрителей — лучший показатель из всех матчей тура.

К сожалению, наши хоккеисты не смогли порадовать болельщиков. Открыв счёт, они позволили гостям не только отыграться, но и выйти вперёд.

Итог — 3:2 в пользу «Мурмана». У кировчан мячи на счету Алексея Бушуева и Петра Цыганенко.