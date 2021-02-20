Кировская «Родина» проиграла столичному «Динамо»

Сегодня хоккеисты кировской «Родины» провели последний выездной матч в рамках чемпионата страны.

Соперником нашей команды было столичное «Динамо» — лидер турнира. Поскольку его домашняя арена (спорткомплекс «Крылатское») переоборудована под ковидный госпиталь, матч прошел в подмосковном Красногорске.

На протяжении всей встречи динамовцы имели заметное преимущество и добились уверенной победы — 8:2. У кировчан мячи на счету Евгения Леухина и Дмитрия Кураева.

До конца сезона «Родине» осталось провести две домашние игры — 24 февраля против «Байкал-Энергии» (Иркутск) и 27 февраля — против «СКА-Нефтяника» (Хабаровск). В плей-офф команда не попала.